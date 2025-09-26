«Лада» — «Шанхайские Драконы»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер страны Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Лады» и ТБ 5.5 за 5.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Шанхайские Драконы Шанхай

«Для хозяев это чуть ли не главный матч всей осени. Шесть поражений подряд, неприличное количество пропущенных, нервная обстановка внутри клуба, смена тренерского штаба. Да ещё и в среду не повезло на буллитах с не самыми мастеровитыми сочинцами. Если не обыгрывать такого соперника, как «Шанхай», кого вообще «Лада» может обыгрывать?

Тем более шанс на два очка практически идеальный. «Драконы» должны подсесть из-за обратной акклиматизации после возвращения с Дальнего Востока. К тому же в понедельник и среду у петербургских китайцев были максимально тяжёлые матчи, с овертаймами и повышенной самоотдачей. Ещё один аргумент в пользу «Лады» — команда наконец-то начала забивать. Так что ставил бы на хозяев с тоталом больше пяти заброшенных», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».