Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 26 сентября

«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 26 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук до матча с «Торпедо» в этом сезоне не забивал, ограничиваясь лишь результативными передачами, но встреча с ярко стартовавшими в регулярке нижегородцами сподвигла белоруса аж на три заброшенные шайбы. Хет-трик Пинчука принёс минчанам победу над конкурентом по Западной конференции, а его партнёры по тройке отметились двумя результативными передачами.

В состав «Северстали» в матче с «Локомотивом» после паузы в две игры вернулся нападающий Данил Аймурзин. Главная звезда команды в прошлом сезоне попал в запас после не самого удачного старта, но было понятно, что надолго он там не задержится. Во встрече с ярославцами Аймурзину не удалось себя проявить — он лишь дважды удалился, а череповчане ожидаемо уступили в основное время (1:2). Во многом из-за прекрасной игры основного вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

В минувшем сезоне «Северсталь» выиграла у минчан четыре матча из шести в регулярном чемпионате, но вряд ли из-за этого их можно считать фаворитами — «Динамо» всё равно выглядит сильнее. У обеих команд хватает индивидуально сильных игроков, так что жду результативной игры с обилием голов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Экспресс на КХЛ: «Локомотив» разогнался, минское «Динамо» — на кураже
Экспресс на КХЛ: «Локомотив» разогнался, минское «Динамо» — на кураже
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android