«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 26 сентября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук до матча с «Торпедо» в этом сезоне не забивал, ограничиваясь лишь результативными передачами, но встреча с ярко стартовавшими в регулярке нижегородцами сподвигла белоруса аж на три заброшенные шайбы. Хет-трик Пинчука принёс минчанам победу над конкурентом по Западной конференции, а его партнёры по тройке отметились двумя результативными передачами.

В состав «Северстали» в матче с «Локомотивом» после паузы в две игры вернулся нападающий Данил Аймурзин. Главная звезда команды в прошлом сезоне попал в запас после не самого удачного старта, но было понятно, что надолго он там не задержится. Во встрече с ярославцами Аймурзину не удалось себя проявить — он лишь дважды удалился, а череповчане ожидаемо уступили в основное время (1:2). Во многом из-за прекрасной игры основного вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

В минувшем сезоне «Северсталь» выиграла у минчан четыре матча из шести в регулярном чемпионате, но вряд ли из-за этого их можно считать фаворитами — «Динамо» всё равно выглядит сильнее. У обеих команд хватает индивидуально сильных игроков, так что жду результативной игры с обилием голов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».