Стали известны шансы «Спартака» победить «Пари НН»

28 сентября в матче 10-го тура РПЛ «Спартак» принимает «Пари Нижний Новгород» на «Лукойл Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно составляет 81% вероятности.

Ничья идёт за 5.95, а победа «Пари Нижний Новгород» оценивается в 12.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если обе команды забьют хотя бы по разу, сыграет коэффициент 2.15.