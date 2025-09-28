Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы команды Артеты

«Ньюкасл» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы команды Артеты
Комментарии

28 сентября 2025 года в матче 6-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Начало игры — в 18:30 мск.

Материалы по теме
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Ньюкасла» оценили в 3.45. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 28 сентября 2025 года
«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 28 сентября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android