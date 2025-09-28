«Ньюкасл» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы команды Артеты

28 сентября 2025 года в матче 6-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Начало игры — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Ньюкасла» оценили в 3.45. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.