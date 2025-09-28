Скидки
Названы шансы «Барселоны» победить «Реал Сосьедад»

Названы шансы «Барселоны» победить «Реал Сосьедад»
Комментарии

28 сентября в матче 7-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 19:30 мск.

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Примеры 28 сентября
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Примеры 28 сентября

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 11.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу каталонского клуба за 7.50.

Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
