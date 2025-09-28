Скидки
«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: «Спартак» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.13.

Очный контекст тоже на стороне москвичей. Как мы уже сказали, месяц назад в Кубке России они разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:0 на той же арене. Тогда работали стандарты и поиск коридоров за спиной защитников. Это не гарантия повторения сценария, но ориентир. Судя по всему, нас снова ждут раннее давление и длинные позиционные атаки со стороны хозяев.

Гости, в свою очередь, перестраиваются по ходу сезона. Есть яркие отрезки при Шпилевском, однако стабильности крайне мало. В последнем туре получили 1:2 с «Ахматом», а до этого были важные 3:1 с «Оренбургом». Но между тем затесалось поражение от «Динамо» Махачкала в Кубке России. В атаке выделяются Лесовой и Босельи, скорость даёт Олусегун. Это ресурсы для контрвыпадов, если пережить старт.

Ресурсы, домашнее преимущество и более классная структура моментов — за «Спартаком». «Пари Нижний Новгород» получит шансы в контратаках, однако для очков нужен идеальный день в обороне. Прогнозируемый исход — победа хозяев в один-два мяча, приблизительно со счётом 2:0. Ждать повторения сценария прошлой очной встречи не получится, но у красно-белых есть все шансы набрать ещё три очка, пока Станковича нет.

