«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и не пропустит за 2.75.

Неплохо идут дела у «Арсенала», однако, если он хочет бороться за чемпионский титул, должен поднажать. Единственное поражение потерпел в матче с «Ливерпулем» (0:1), который возглавляет таблицу АПЛ. Также была ничья с «Манчестер Сити» (1:1). Команде Микеля Артеты необходимо научиться обыгрывать своих конкурентов.

У клуба из Лондона отлично работает атака, создаются моменты, но, например, во встрече с командой из Манчестера подводило завершение. Если бы не выход Эберечи Эзе и Габриэла Мартинелли во втором тайме, могло случиться поражение.

В «Арсенале» ждут бешеной результативности от новичка Виктора Дьёкереша. Пока на его счету дубль и гол в ворота уступающих в классе соперников. В минувшей встрече Кубка лиги Англии с «Порт Вэйл» (2:0) он получил даже немного игрового времени, чтобы быстрее войти во вкус. Вот кого Артете будет не хватать в предстоящем матче, так это Чуквунонсо Мадуэке, который выбыл из-за травмы.

Так и получается, что «Ньюкасл» ждёт голов от Вольтемаде, а клуб из Лондона — от Дьёкереша. Пока они не до конца адаптировались к АПЛ. Предлагаем поставить на то, что «Арсенал» не проиграет и не пропустит. Есть ощущения безголевой ничьей, но преимущество будет на стороне гостей, которые завершили всухую пять из семи официальных матчей во всех турнирах.

