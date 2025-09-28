Скидки
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.02.

Каталонская «машина» запущена и набирает максимальную скорость. Только раз в этом сезоне «Барселона» оступилась. Это была ничья в матче с «Райо Вальекано» (1:1). Она же стала толчком к новым успехам. Следующие четыре встречи были выиграны — с «Валенсией» (6:0), «Хетафе» (3:0) и «Овьедо» (3:1) в Примере, а также с «Ньюкаслом» (2:1) в Лиге чемпионов.

Матчи с «Реалом Сосьедад» в последнее время получаются непростыми для «Барселоны». Она выиграла три из пяти очных встреч, но в двух потерпела поражение. Последний раз каталонцы учинили разгром со счётом 4:0, действуя в большинстве. В этот раз клуб из Сан-Себастьяна будет более дисциплинирован.

Пока у клуба из Сан-Себастьяна нет шансов дать отпор «Барселоне». Предлагаем поставить на то, что каталонская команда победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Вряд ли это будут сумасшедшие 5:0, однако на гола три наиграть можно. В целом у «Реала Сосьедад» получился неплохой матч с мадридским «Реалом» (1:2). Списывать его со счетов совсем не стоит.

