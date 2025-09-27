Скидки
«Ахмат» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Акрон».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.75.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
«Пока не проигрывающий при Станиславе Черчесове «Ахмат» дома сыграет против «Акрона». У «Акрона» ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. «Акрон» выиграл только один матч из девяти в этом сезоне и занимает 14-е место.

В целом, надо отметить, у команды Тедеева неплохая группа атаки. Понятно, выделяется Дзюба. И только в одном матче «Акрон» не забил в нынешнем сезоне. Это было в домашней игре с «Балтикой» — проиграли 0:2. Во всех остальных матчах «Акрон» обязательно забивает. Но «Акрон» регулярно пропускает, поэтому, конечно, что-то с обороной надо Тедееву делать. Неплохая подпитка пришла в последний день трансферного окна: там и Севикян, и Бистрович. Бистрович уже успел забить за «Акрон». Но вот пока команда выглядит психологически очень неуверенной в своих силах.

Мне кажется, «Акрону» сложно будет что-то противопоставить «Ахмату», который сейчас выглядит лихо. И удача где-то «Ахмату» сопутствует, как, например, в последнем матче с «Пари НН».

Мой прогноз — чистая победа «Ахмата» в домашнем матче против «Акрона» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

