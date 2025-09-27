«Ахмат» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Грозном

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» по угловым с форой (+1.5) за 1.92.

«Первый субботний матч 10-го тура РПЛ пройдёт в Грозном. Хозяева поля, «Ахмат», принимают «Акрон». Хозяева девятые в таблице с 12 очками, которые были набраны в последних шести турах под руководством Станислава Черчесова, три победы и три ничьих. И, как я говорил ранее, возможно, первое поражение случится через тур, в Краснодаре. Хозяева этот матч не проиграют, это 99%.

И сразу вариант №1 для прогноза: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5» (1.78). У «Акрона» было неплохое начало чемпионата, четыре тура без поражений, а потом — аж четыре подряд. И в последнем туре — ничья дома, от которой вряд ли была удовлетворённость, с «Рубином». Хозяева вели к 50-й минуте 2:0, а в итоге — 2:2.

Вариант №2 — это соревнование между игроками, кто больше забьёт: Мелкадзе или Дзюба. Выбираем, естественно, Артёма с форой (0) за 2.38. «Акрон» будет иметь несколько моментов для взятия ворот, сомнений нет, и на острие, конечно же, будет Артём Дзюба. Да и если будет пенальти, то тоже будет бить Артём. Статистика Дзюбы в сезоне-2025/2026 — девять игр и четыре забитых мяча, а у Мелкадзе восемь игр и один гол.

Ну а я выбираю прогноз на угловые. Посмотрим количество угловых в матче каждой из команд в последних шести матчах: «Ахмат» (5; 5; 4; 3; 3; 4) и «Акрон» (1; 6; 6; 10; 5; 6), а прошлогодний матч в Грозном 31 августа, который закончился 0:0, принес победу по угловым «Акрону» 8:4», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».