«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.92.

«Московский «Локомотив» должен прервать свою серию из пяти ничьих кряду. И многие предполагают, что это может произойти именно в матче против «Рубина» в ближайшем туре. «Локомотив» наряду с «Балтикой» — две команды, которые ещё ни разу в чемпионате не проигрывали. «Локомотив» — самая результативная команда чемпионата наряду с «Краснодаром», забили по 20 мячей. Ну и пропускает «Локомотив» очень много — 13 мячей. Для команды, которая на что-то претендует, это действительно показатель завышенный.

Напротив «Локо» — «Рубин», который дома играет очень неплохо, а вот на выезде в нынешнем сезоне, да и вообще, даже если исторически брать, он играет не шибко здорово. В нынешнем сезоне «Рубин», хоть и проиграл пока только один выездной матч ЦСКА (1:5), но были матчи, где он, откровенно говоря, выглядел не очень здорово и не очень сбалансированно. Да, хорошее приобретение Далер Кузяев. Но это приобретение, скорее, на перспективу — посмотреть, что будет, когда Кузяев форму наберёт. А пока казанцы будут обходиться теми силами, которые есть на данный момент.

У «Рубина» грозная атака, Даку в феноменальном состоянии. Два лучших бомбардира чемпионата встречаются в этом матче — Даку и Батраков. Но вот чья возьмёт? У «Локомотива» есть все для того, чтобы прервать серию из пяти ничьих подряд в положительную сторону. Если «Локомотив» сыграет грамотно, аккуратно в обороне, то своё что-то впереди обязательно реализует.

В этом матче «Локомотив» должен «Рубин» переиграть. Коэффициент — 1.92. Это мой прогноз — победа «Локомотива», — приводит слова Генича «РБ Спорт».