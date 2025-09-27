«Локомотив» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.80.

«Локомотив» — «Рубин», матч 10-го тура РПЛ. Сразу скажу о том, что на поле выйдут два лучших бомбардира чемпионата на сегодняшний день: это Даку («Рубин») и Батраков («Локо»), они забили по восемь голов.

Хозяева поля набрали 17 очков и занимают четвёртую строчку в турнирной таблице. Пять последних матчей хозяева не проигрывают, но и не выигрывают. Пять результативных ничейных результатов. Но хочется выделить две домашние ничьи, в которых «Локо» по ходу матча имел «+2» — с «Ростовом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:2) — и пропускал на 90+ минуте.

20 мячей забито, и это лучший показатель в лиге, столько же забил «Краснодар», а также 13 мячей пропущено, а это девятый результат в лиге. Лишь раз железнодорожники оставили свои ворота «сухими», это произошло в первом туре в домашнем мачте против «разобранного» «Сочи». Та игра закончилась со счётом 3:0. Во всех остальных играх «Локо» пропускал.

«Рубин» в девяти матчах чемпионата не забил лишь раз, дома проиграл 0:2 московскому «Спартаку». А на выезде в каждом матче он забивал (победа в Грозном 2:0; поражение от ЦСКА в гостях 1:5 и две гостевые ничьи 2:2 с «Оренбургом» и с «Акроном»).

Как вы понимаете, я подвожу вас к прогнозу. Напрашивается вариант «обе команды забьют», и кэф неплохой, 1.72, «рабочий вариант». Но я выбираю – «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола» за 1.80. Популярный счёт между этими командами 1:0. Но, учитывая то, в какой форме сейчас находятся два лучших бомбардира, на ум приходит счёт 1:1 (Батраков и Даку), и это уже 6.40. Но я не буду рисковать», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».