Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 27 сентября

«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 27 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Южное дерби нас ждёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» набрал неплохой ход: тут и победа над ЦСКА, и победа в Кубке над «Спартаком» в гостях, и отличный матч с «Балтикой». Для команды Джонатана Альбы сейчас хороший адреналин, хорошая инъекция уверенности в своих силах.

Приезжает чемпион страны, «Краснодар». Получится настоящая схватка, бойня в этой встрече, практически не сомневаюсь. И тут очень многое зависит, конечно, от фактора гола, кто забьёт первым. Забьёт «Краснодар» — заставит «Ростов» раскрыться, тогда гости могут на контратаках соперника подловить. Если забьёт «Ростов», он может использовать опять эти длинные передачи, борьбу Голенкова, Сулейманова, хороший подбор Кучаева, тех же Щетинина и Миронова, дальние удары, стандарты. Это всё в арсенале «Ростова» имеется.

Жду бодрой игры. Да, «Краснодар» пропускает немного, но, учитывая статус дерби, хорошее состояние команд, думаю, футбол должен получиться результативным.

Мой прогноз на матч — «тотал больше 2.5» за коэффициент 2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Ростов» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России 27 сентября 2025 года
«Ростов» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России 27 сентября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android