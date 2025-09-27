«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 27 сентября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

«Южное дерби нас ждёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» набрал неплохой ход: тут и победа над ЦСКА, и победа в Кубке над «Спартаком» в гостях, и отличный матч с «Балтикой». Для команды Джонатана Альбы сейчас хороший адреналин, хорошая инъекция уверенности в своих силах.

Приезжает чемпион страны, «Краснодар». Получится настоящая схватка, бойня в этой встрече, практически не сомневаюсь. И тут очень многое зависит, конечно, от фактора гола, кто забьёт первым. Забьёт «Краснодар» — заставит «Ростов» раскрыться, тогда гости могут на контратаках соперника подловить. Если забьёт «Ростов», он может использовать опять эти длинные передачи, борьбу Голенкова, Сулейманова, хороший подбор Кучаева, тех же Щетинина и Миронова, дальние удары, стандарты. Это всё в арсенале «Ростова» имеется.

Жду бодрой игры. Да, «Краснодар» пропускает немного, но, учитывая статус дерби, хорошее состояние команд, думаю, футбол должен получиться результативным.

Мой прогноз на матч — «тотал больше 2.5» за коэффициент 2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».