«Ростов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру 10-го тура чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1 за 8.00.

«В 10-м туре Российской Премьер-Лиги сойдутся «Ростов» и «Краснодар». Это дерби, встреча будет интересной. И если бы она ещё месяц назад проходила, можно было бы тут поверить в лёгкую победу «быков». Но сейчас не всё так просто у них.

Дело в том, что ростовчане начали исправлять ситуацию, в которую они попали на старте сезона. Стартовал коллектив очень плохо, почти только проигрывал. Но вот ситуация изменилась. В четырёх встречах кряду команда Альбы не уступает. Причём оппозиция во всех матчах у неё была серьёзная.

Так, в РПЛ удалось ростовчанам не проиграть «Ахмату» (1:1), ЦСКА (1:0) и «Балтике» (0:0) — два клуба сейчас борются за лидерство в чемпионате. Ещё в Кубке России «Ростов» сумел обыграть «Спартак». Да, может быть, это не такая важная игра, но всё же с эмоциональной точки зрения коллективу важно было добиться тут результата. В таблице РПЛ «Ростов» уже поднялся из зоны вылета – идёт он на 11-м месте.

Ну а у «Краснодара» принципиальный матч был на прошлых выходных. Пусть конкретно «Зенит» сейчас не соперник «быков» в борьбе за чемпионство, но всё равно очень важная игра была. И команда Мусаева уступила в ней. В обоих таймах краснодарцы неплохо начинали, но затем сильный состав «Зенита» и более спокойное отношение к игре меняли расстановку сил. По итогу просто на опыте команда Семака выиграла. Под конец «Краснодар» должен был сравнивать, но всё скатилось в стычки между игроками, «быки» так и проиграли 0:2.

Так и прервалась серия команды Мусаева без проигрышей, которая насчитывала девять матчей. Только один из них завершился ничьей — 1:1 с другим сильным соперником, ЦСКА. В турнирной таблице у «Краснодара» был небольшой отрыв от преследователей, так что первое место после проигрыша он не потерял. Но тот же ЦСКА со второй строчки теперь имеет всего на одно очко меньше.

Впрочем, не думаю, что после этого тура «быки» упустят лидерство. Думаю, три балла они наберут. Клуб заряжен будет после неудачи с «Зенитом». «Ростов» сейчас всё-таки не того уровня. Но и разгрома тоже не жду, учитывая последние результаты команды Альбы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».