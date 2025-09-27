Скидки
«Зенит» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не забьёт за 1.71.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Зенит» — «Оренбург», встреча 10-го тура РПЛ. В этом матче победитель ясен. «Зенит» возьмёт три очка, сомнений нет. Но с каким сопротивлением столкнутся хозяева поля — нам неизвестно.

За всю историю противостояния этих клубов в Петербурге было проведено шесть матчей, четыре из которых закончились сухой победой хозяев (1:0 — три раза, два из них — в прошлом и позапрошлом сезонах, и 8:0 – в 2022 году, когда «Зенит» выиграл чемпионат с отрывом от второго места в 12 очков).

Про хозяев скажу следующее. Та игра, которую футболисты показали в Краснодаре, и встречи «до» — совершенно разного уровня. Если петербуржцы с таким же настроем и самоотдачей будут проводить последующие матчи, а мастерства у них не занимать, задача, поставленная перед клубом, реальна.

Две последние встречи в РПЛ «Оренбург» проиграл с одинаковым счётом 1:3 (на выезде «Пари НН» и дома «Динамо» (Москва). Их 13-е место в таблице закономерно. Рассматривать победу «Зенита», например, с форой (-2) (кэф. 1.82) и выше, можно, однако не забываем про матчи в прошлом и позапрошлом годах.

И, скорее всего, так и будет — (-2) и выше. Но я выбираю: «Оренбург» не забьёт» 1.71», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

