«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал».

Ставка: первый гол «Атлетико» за 2.11.

«У нас большое мадридское дерби. Неделя для «Атлетико» проходит под знаком мадридских дерби: сначала команда Диего Симеоне выиграла у «Райо Вальекано» в драматичном эмоциональном матче — 3:2. Вели 1:0, потом проигрывали 1:2, но в концовке невероятное мастерство Хулиана Альвареса принесло победу. Это была всего лишь вторая победа «Атлетико» в чемпионате, но уже седьмой тур, и пока команда выступает не лучшим образом.

«Реал Мадрид» катком проходит по соперникам. Ни единого очка «Реал» не потерял. Где-то и когда-то серия прервётся, и многие считают, что это может случиться именно в мадридском дерби. К тому же матч пройдёт на «Метрополитано», где «Атлетико» последние годы играет против «Реала» очень успешно. Вспомним 1/8 финала Лиги чемпионов: быстрый гол, победа 1:0 и серия пенальти, после которой знаменитое исполнение Альвареса даже повлияло на изменение правил.

Килиан Мбаппе против Хулиана Альвареса, «Реал» против «Атлетико», Хаби Алонсо против Диего Симеоне. Дерби всегда особенное, часто команды играют осторожно и низко по тоталу. Последняя победа «Реала» на поле «Атлетико» датируется 2022 годом.

Есть интересный тренд: в каждом из шести матчей этого чемпионата «Атлетико» открывал счёт. И логично рассмотреть вариант «первый гол Атлетико» за коэффициент 2.11», — приводит слова Генича «РБ Спорт».