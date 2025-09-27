«Атлетико» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 8.40.

«Мадридское дерби состоится в 7-м туре чемпионата Испании. «Атлетико» на своём поле будет принимать «Реал». Само собой, снова будет накал эмоций, голы, борьба. Но сейчас, конечно, у гостей сезон проходит намного лучше – им и достанется победа, уверен.

Уже по статистике их матчей в сезоне всё становится очевидным. «Атлетико» пока больше терял очки, чем выигрывал. Всего две виктории в сезоне у него были. Да, смогла команда Симеоне переиграть крепких соперников – «Вильярреал» (2:0), «Райо Вальекано» (3:2). Однако в других встречах «матрасники» теряли очки.

И в этих других встречах у них оппозиция уже была не такой сложной – «Эспаньол» (1:2), «Эльче» (1:1), «Алавес» (1:1), «Мальорка» (1:1). С такими результатами «Атлетико» явно тяжело будет бороться за лидерство. Уже он идёт восьмым, отстаёт от лидера, в лице как раз «Реала», на девять очков.

У команды Алонсо же проблем в новом сезоне намного меньше. Собственно, если смотреть на результаты, их как будто бы и нет. Ведь со старта сезона ни одной потери очков у «Реала» не было – одни победы. Да, вопросы пока ещё остаются, да и с действительно топовым оппонентом с хорошо построенной игрой мы «сливочных» не видели. Но пока впечатления от выступлений «Реала» хорошие.

Он сейчас единолично лидирует в чемпионате Испании, имеет небольшой отрыв от «Барселоны». Явно «Реал» начал играть более сдержано и прагматично. Об этом говорят большинство его побед со счетами 2:1 и 2:0. Тот же «Эспаньол» они так обыграли недавно, «Реал Сосьедад» и «Мальорку».

Да, тут будет интересно посмотреть на «Реал» в дерби. «Атлетико» — провокатор, он будет выводить своего географического соседа из зоны комфорта. Однако всё равно тяжело поверить, что команда Симеоне, до этого и с менее сильными соперниками испытывавшая проблемы, сумеет здесь надёжно отыграть все 90 минут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».