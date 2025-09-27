«Кальяри» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Кальяри» против «Интера», пятый тур чемпионат Италии. «Кальяри» сенсационно пока идёт в чемпионате седьмым — две победы, одна ничья, одно поражение, семь очков, на одно больше даже, чем у «Интера», который две победы одержал и дважды проиграл. «Кальяри» в прошлом туре оказался сильнее «Лечче».

После этого ещё и кубковую победу одержали. А «Лечче» обыграли благодаря дублю Белотти. Появился звёздный нападающий, который помог команде победить, до этого «Парму» успели обыграть, с «Фиорентиной» сыграли в ничью. В общем, «Кальяри» удивляет и удивляет приятно. Давненько не приходилось видеть эту команду в верхней части таблицы. Понятно, что пока короткий отрезок сезона позади, только старт, но тем не менее.

«Интер», в свою очередь, в прошлом туре одержал тоже минимальную победу с любимым, кажется, для «Интера» счётом 2:1 обыграл «Сассуоло». Дома клуб быстро забил, ближе к концу матча ещё один мяч забил, закрепив своё преимущество. В концовке при уже относительно безопасном счёте «Интер» пропустил, но победа 2:1 в итоге. И вторая победа в чемпионате, очень важная для Кристиана Киву.

И вот теперь выезд в гости к «Кальяри». Кажется, непростой выезд. «Интер» регулярно достаточно пропускает, если смотреть на чемпионат. «Кальяри», мы видим, в форме. Так что я бы здесь взял «обе забьют» за 1,89», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».