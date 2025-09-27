«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.03.

«В шестом туре английского чемпионата сыграют «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Думаю, «красные дьяволы» после последней победы приедут в гости к сопернику окрылёнными. Верю в их успех.

Неделю назад «Ман Юнайтед» провёл важный матч. Встречался он дома с «Челси», от результата, можно сказать, зависело тренерское место Рубена Аморима, тренера «МЮ». Да, ещё несколько матчей у него есть для исправления ситуации, но желательно было уже с «синими» давать результат, и это удалось сделать тренеру и его игрокам.

Да, повезло «Юнайтед» с очень ранним удалением у «Челси». Как обычно в этом сезоне, «красные дьяволы» с первых минут активно начали играть, прессинговали, играли высоко. В итоге после контратаки вратарь Санчес совершил грубый фол и был удалён. Под конец тайма «МЮ» тоже потерял игрока из-за красной — Каземиро покинул поле. Но к тому моменту команда Аморима уже вела 2:0, во втором тайме она продержалась, пропустив всего один мяч — 2:1 по итогу.

И для команды из Манчестера эта победа стала только второй в сезоне. До этого она ещё с трудом одолела «Бёрнли», забив на последних минутах (3:2). В остальных матчах клуб уступал, был «Ман Сити» разгромлен в гостях (0:3), от «Гримсби» вылетел из Кубка лиги. Так что пока все еще есть вопросы к манкунианцам.

У «Брентфорда» в новом сезоне схожие результаты. Побед у него было больше, чем у «МЮ», — три. Правда, на АПЛ приходится всего одна виктория — 1:0 с «Астон Виллой». Ещё два раза успех «пчёлы» праздновали в Кубке лиги, где у них, в отличие от «Юнайтед», были тяжёлые соперники — 2:0 с «Борнмутом» и 2:1 снова с «Астон Виллой».

В остальных же матчах, все из которых приходятся на АПЛ, «Брентфорд» терпел неудачи. «Фулхэму» он проиграл 1:3, с таким же счётом на старте сезона проиграл «Ноттингем Форест», 1:2 – от «Сандерленда». Хотя вот с «Челси» удалось «пчёлам» поделить очки – 2:2.

В целом жду тут боевого матча, не всё так просто у них будет, особенно учитывая форму «Юнайтед» в этом сезоне. Но вот после победы над «Челси» «красные дьяволы» эмоционально будут заряжены. Ставлю на их победу с коэффициентом 2.03», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».