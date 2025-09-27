Скидки
«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру Серии А
Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.80.

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
«В 5-м туре Серии А сойдутся два топовых коллектива — «Ювентус» и «Аталанта». Жду тут борьбы, счёт будет близким, но выиграет, считаю, всё-таки команда из Турина.

«Ювентус» тяжёлые последние матчи проводил. Стартовал он достаточно уверенно — обыграл с сухим счётом «Парму» (2:0) и «Дженоа» (1:0). Затем была боевая победа над «Интером», на двоих они тогда забили семь голов, но всё же команда Тудора вышла победителем из их противостояния — 4:3.

В следующих двух встречах «старая синьора» уже теряла очки. Сперва она снова забила четыре мяча «Боруссии» Дортмунд в 1-м туре ЛЧ, правда, пропустив на этот раз столько же — 4:4. В прошлые выходные с «Вероной» уже удалось подопечным Тудора провести матч не с таким крупным счётом, однако победу добыть не удалось – 1:1, хотя казалось бы, уровень соперника был не таким высоким.

Таким образом, «Ювентус» потерял статус команды, которая в Серии А только выигрывала, «Наполи» обладает единолично теперь таким статусом. Ну а туринцы опустились всего лишь на второе место, отставая на два очка от лидера. «Аталанта» же идёт тоже не так далеко — на пятом месте с восемью очками.

Бергамаски, в отличие от своего соперника, уже один раз в сезоне уступили. Произошло это во встрече Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором клуб тоже пропустил четыре мяча, сам же забить ни разу не смог. Зато в двух последних турах Серии А «Аталанта» много забивала и выигрывала: 4:1 с «Лечче» и 3:0 – с «Торино». Правда, уровень сопротивления тут был соответствующий.

В первых же турах коллектив из Бергамо явно потерял очки там, где не рассчитывал – 1:1 с «Пизой» и «Пармой». Поэтому он теперь и немного отстаёт от лидеров. Летом «Аталанта» сменила тренера, состав немного поменялся. Так что тяжело коллективу сразу было начать с побед.

Всё-таки поставлю на «Ювентус». С Тудором лучше команда выглядит, в атаке хорошо играет, может много забивать, надёжно в обороне отыгрывая. Да, с оппонентами, которые тоже делают упор на атаку, тяжело «старой синьоре» в этом сезоне. Но вот с «Аталантой», думаю, проблем не возникнет у «Юве», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

