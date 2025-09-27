«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

«Ювентус» — «Аталанта», 5-й тур Серии А. «Ювентус» в прошлом туре не смог обыграть «Верону», ничья 1:1. При этом «Юве» владел мячом больше 70% времени, но нанёс меньше ударов, чем «Верона». И клуб не смог удержать преимущество, которое получил в первом тайме, в первом же тайме в концовке туринцы и пропустили. В итоге — потеря очков, это после феерического матча с Дортмундом в Лиге чемпионов. «Юве» в чемпионате всё-таки, мы видим, часто выдаёт «низовые» матчи.

Что касается «Аталанты», она в прошлом туре разгромила «Торино» (3:0), однако нанесла всего девять ударов в матче, владела мячом свыше 60% времени, 30% ударов оказались голевыми. «Аталанта» очень плохо стартовала в Лиге чемпионов, но в чемпионате, думаю, она в состоянии бороться за еврокубки. Может быть, даже за топ-4. Хотя в какие-то большие перспективы «Аталанты» с Юричем, честно говоря, не верю.

И вот очная игра «Ювентуса» и «Аталанты». Мне кажется, учитывая, что команды по уровню близки друг к другу, а оба тренера это понимают, они постараются избежать риска. Прежде всего, жду осторожной игры и возьму тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.81», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».