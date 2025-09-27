«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Эти соперники уже сыграли в сентябре два матча. И в Магнитогорске, и в Казани выиграла команда Разина. Теперь фаворитом также выглядит «Металлург». У «Ак Барса» слишком много проблем. Тот факт, что клуб идёт вне зоны плей-офф на Востоке, объективно отражает его нынешний уровень. В обороне проходной двор, нападение создаёт мало, а забивает ещё меньше. Беда с элементарной дисциплиной и с настроем – команда способна бросить играть в любой момент и пропустить три шайбы за несколько минут.

Победы в «зелёном дерби» и в Астане не должны никого обманывать. «Салават» намного слабее «Ак Барса» по уровню мастерства. А тот же «Барыс» создал намного больше моментов, чем казанцы, и проиграл только из-за невезения. Против «Магнитки», которая вот уже две недели не забивает меньше пяти за матч, шансов у гостей нет. Берём победу «Металлурга» и тотал не меньше 6 голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».