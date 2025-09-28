Скидки
«Милан» — «Наполи»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Милан» — «Наполи»: определён фаворит матча чемпионата Италии
28 сентября 2025 года в матче 5-го тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Наполи» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — нулевая ничья за 6.50. Ничья 1:1 идёт за 7.30.

