«Милан» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.90.

Болельщики простили «Милану» поражение в матче с «Кремонезе» (1:2), ведь оно положило начало победной серии. Длится эта серия четыре официальные встречи, и ни в одной из них команда не пропускала. У Аллегри многое стало получаться. Он смог за короткий срок устранить пробелы в обороне, что очень важно для борьбы за чемпионство. Плюс стало много вариантов в атаке.

У «Наполи» их не меньше, поэтому Аллегри предстоит решить — будут его подопечные играть от обороны или попробуют перехватить инициативу с первых минут. Чемпион Италии выиграл все четыре матча Серии А: у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0), «Фиорентины» (3:1) и «Пизы» (3:2). Три пропущенных мяча в двух последних встречах — вот что пугает. Есть кое-какие недоработки в обороне, но атака угрожающе выглядит у клуба из Неаполя.

И у Антонио Конте, и у Массимилиано Аллегри большой выбор футболистов и вариантов в атаке, но станут ли они играть в открытый футбол? Будем на это рассчитывать и поставим на то, что обе команды забьют. Какой бы надёжной ни была оборона «Милана», «Наполи» всё равно нащупает хотя бы один шанс. Этот матч очень принципиальный.