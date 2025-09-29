«Эвертон» — «Вест Хэм»: стал известен фаворит

29 сентября 2025 года в матче 6-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Вест Хэм». Встреча состоится на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Ливерпуля. Поставить на победу «Эвертона» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Вест Хэма» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу ливерпульского клуба за 7.00.