«Дженоа» — «Лацио»: букмекеры оценили шансы

29 сентября 2025 года в матче 5-го тура Серии А сыграют «Дженоа» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Рима. Поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 2.60, а шансы «Дженоа» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 5.50. Гол в каждом тайме идёт за 2.10.

