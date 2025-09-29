Скидки
«Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз на матч в Ливерпуле

«Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз на матч в Ливерпуле
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Эвертона» и «Вест Хэма».

Ставка: «Эвертон» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.04.

Единственной надеждой «Вест Хэма» в атаке может стать Каллум Уилсон, забивший восемь мячей в ворота «Эвертона» за свою карьеру в АПЛ. А вот Никлас Фюллькруг вообще потерялся, и это печально. Однако защита клуба из Ливерпуля — это не монолитная стена. Её можно пройти. Как это делал «Вулверхэмптон».

В АПЛ «ириски» его обыграли 3:2, а в прошлом матче Кубка лиги Англии уступили — 0:2. Получается, что есть между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» что-то общее. Обоих выбил из турнира клуб со дна турнирной таблицы. В остальном дела у подопечных Дэвида Мойеса гораздо лучше.

Клуб переехал на новый стадион и воодушевился этим событием. На «Хилл Дикинс» он одолел «Брайтон» (2:0) и сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0). Заметно, насколько он сконцентрирован здесь, что не пропустил пока ни одного мяча. В том числе благодаря стараниям Джордана Пикфорда в воротах. Также отметим пользу Джека Грилиша (четыре голевых паса).

Предлагаем поставить на то, что «Эвертон» победит, через тотал больше 1.5 мяча. Новый стадион приносит удачу команде Дэвида Мойеса. Команда же, в свою очередь, во всём слушает тренера, который точно знает, как можно обыграть «Вест Хэм». Особенно когда тот ещё и в таком плохом состоянии.

