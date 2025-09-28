ЦСКА – «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Балтика».

Ставка: победа ЦСКА за 1.85.

«Московские армейцы сыграют с «Балтикой» — на сей раз в чемпионате. Пока были 2 игры в Кубке: одна осталась за ЦСКА в основное время благодаря пенальти Облякова, а совсем недавно, на прошлой неделе, команды играли друг с другом уже в Москве, «Балтика» сравняла счет в компенсированное время, но затем выиграла в серии пенальти. Там были смешанные составы. И по этим играм, конечно, сложно отдать кому-то предпочтение или какую-то логическую цепочку протянуть.

Но здесь будут играть сильнейшими составами. У ЦСКА возвращаются Матеус Алвес, Гайич. И говорят, что Глебов готов уже играть. Плюс ЦСКА на своем поле. «Балтика» — хороший раздражитель сейчас. Да, она здорово готова функционально. Но вот каждую неделю, еще и по 2 раза в неделю бывает, играть на таком запредельном настрое и запредельной выкладке очень сложно, как это делает «Балтика» Андрея Талалаева.

Мне кажется, к 10-му туру пришло время «Балтике» оступиться и впервые в сезоне проиграть в чемпионате. ЦСКА — фаворит. И, я думаю, он возьмет свое. Победа ЦСКА за 1,85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».