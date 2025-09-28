Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Мх — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Динамо» Мх — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Сочи» в 10-м туре. И здесь тоже Махачкала идёт явным фаворитом. Не самое качественное поле в Каспийске, и Махачкала дома редко кого отпускает. Это команда, которая вяжет по рукам и ногам, проявляет бойцовские качества, много единоборств выигрывает.

Тут напротив «Сочи», который под руководством Игоря Осинькина пока два матча проиграл в чемпионате, ещё и сокрушительно уступил московским динамовцам в Кубке. Да, «Сочи» неплохо смотрелся в первом тайме в игре с ЦСКА. Но если «Сочи» не прибавит и в движении, и в единоборствах, и в проценте выигранных единоборств, то очень сложно будет ему за что-то зацепиться. Но где-то очки надо брать. А эта игра, если не за девять очков, как говорил Шпилевский, то уж точно за шесть, потому что играют прямые конкуренты в борьбе за сохранение места в Премьер-Лиге. Если «Сочи» проиграет, пиши пропало, потому что отрыв от махачкалинского «Динамо» будет уже 11 очков. Поэтому «Сочи» сыграет на результат. Я думаю, что сильно он раскрываться не будет. Если не уступят в борьбе, то, скорее всего, не проиграют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на РПЛ: ЦСКА мстит за Кубок России, а «Спартак» исцелился
Экспресс на РПЛ: ЦСКА мстит за Кубок России, а «Спартак» исцелился
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android