«Динамо» Мх — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.

«Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Сочи» в 10-м туре. И здесь тоже Махачкала идёт явным фаворитом. Не самое качественное поле в Каспийске, и Махачкала дома редко кого отпускает. Это команда, которая вяжет по рукам и ногам, проявляет бойцовские качества, много единоборств выигрывает.

Тут напротив «Сочи», который под руководством Игоря Осинькина пока два матча проиграл в чемпионате, ещё и сокрушительно уступил московским динамовцам в Кубке. Да, «Сочи» неплохо смотрелся в первом тайме в игре с ЦСКА. Но если «Сочи» не прибавит и в движении, и в единоборствах, и в проценте выигранных единоборств, то очень сложно будет ему за что-то зацепиться. Но где-то очки надо брать. А эта игра, если не за девять очков, как говорил Шпилевский, то уж точно за шесть, потому что играют прямые конкуренты в борьбе за сохранение места в Премьер-Лиге. Если «Сочи» проиграет, пиши пропало, потому что отрыв от махачкалинского «Динамо» будет уже 11 очков. Поэтому «Сочи» сыграет на результат. Я думаю, что сильно он раскрываться не будет. Если не уступят в борьбе, то, скорее всего, не проиграют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».