«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 28 сентября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 1.90.

«Абсолютно рандомный, непонятный московский «Спартак» дома сыграет с «Пари НН». «Спартак» образца второго тайма против «Крыльев» был хорош, зажал, вжал соперника в штрафную, и Угальде наконец-то начал забивать, его два мяча принесли победу «Спартаку» (2:1).

Не знаю, что выдумает Станкович на сей раз в плане тактики и схемы, расположения игроков. Но «Спартак» играет дома с «Пари НН», против которого он уже играл в Кубке, выиграл 4:0. Там были смешанные составы. А здесь «Спартак» просто обязан начинать агрессивно, начинать нагло, начинать по-хозяйски. Важно забить первым и заставить уже «Пари НН» играть в некомфортный футбол, чуть подраскрыться, а дальше «Спартак» уже может своё преимущество наращивать. Плюс сейчас у «Спартака» хорошая, глубокая скамейка, отличные игроки, которые могут выйти на замену, тоже горящие себя проявить.

Мой прогноз на этот матч — «Спартак» забьёт в обоих таймах» за 1.9. «Пари НН» с его обороной будет очень и очень непросто», — приводит слова Генича «РБ Спорт».