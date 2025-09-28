Скидки
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.30.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
«Реал» проиграл, да ещё как. Поэтому у «Барселоны» появился шанс вернуть себе лидерство. «Камп Ноу» по-прежнему не готов, но и на маленьком стадиончике не придётся играть, освободился олимпийский стадион, на котором каталонцы и провели прошлый сезон. Не вижу игровых проблем у «Барсы» пока что. Да, с «Овьедо» проигрывали после первого тайма. Но, можно сказать, сами дурака валяли. А когда пришло время включиться, быстро сравняли, а Левандовски, набирающий оптимальную форму, забил победный. Потом ещё и закрепили.

Честно говоря, не жду серьёзной конкуренции от нынешнего «Сосьедада». Как-то он скатился за последние полтора года. Сейчас рядом с зоной вылета. Играют очень скучно, забивают мало. Победили «Мальорку» в последнем туре с любимым счётом 1:0. Но там хоть создали немало, а не просто перекатывали мяч, как часто бывает с басками. В гостях пока взяли одно очко в трёх матчах. Проиграли даже «Овьедо», уступили 1:3 «Бетису». Забрать мяч у «Барселоны» в гостях вряд ли получится. А без мяча «Сосьедад» совсем плохо смотрится, обороняется позиционно не очень здорово. Защитников у них потихоньку растащили.

Поэтому снова выберу любимую ставку — победа «Барселоны» с форой (-2). Поражение «Реала» должно дополнительно мотивировать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

