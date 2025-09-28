«Милан» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.45.

«Центральная встреча в Италии. «Наполи», набравший максимум очков, приезжает в гости к «Милану», который после стартового поражения выиграл три встречи кряду. Интересные коэффициенты на этот матч. Несмотря на чемпионский статус гостей, фаворитом считают «Милан». Возможно, это связано с большим количеством травм у «Наполи». Отсутствие Лукаку — это очень чувствительно. На его умении цепляться за любые мячи многое строится в игре команды Конте. Но ещё и основные защитники травмированы, и это ослабляет оборону «Наполи».

Учитывая кубковую встречу, «Милан» выиграл четыре матча подряд всухую. Особенно здорово смотрелись в гостях с «Удинезе» (3:0). Пулишич сейчас в замечательной форме. И вообще, постепенно команда при Аллегри прибавляет. Модрич пришёлся ко двору, очень полезен в контроле мяча, темпа. Ещё и гол забил важный с «Болоньей». Опыт Рабьо тоже помогает. Кроме того, у миланцев появилась достаточно глубокая скамейка. Леау пока не набрал форму, но и он, и Нкунку могут выйти по ходу встречи.

Многие ждут довольно закрытой игры. Всё-таки командами руководят прагматики. Но «Милан» ещё не в полной мере сыгран, и ему будет непросто останавливать быстрые атаки «Наполи». А у гостей кадровые проблемы сзади. Поэтому рискну за хороший коэффициент выбрать «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».