«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
«Если бы Жерар Галлан поглубже разбирался в закулисных реалиях нашей лиги и хоть немного владел русским — было бы самое время пожаловаться на то, что сопернику «Драконов» создан режим наибольшего благоприятствования. За счёт тонкой работы с календарём. Красно-белые не играли со вторника. Тогда как их оппоненты в среду и пятницу провели тяжелейшие, с абсолютно кубковым накалом выездные матчи (с топ-клубами и с прямым конкурентом по борьбе за плей-офф).

Так что шансов у «Шанхая» откровенно немного. На то, чтобы навязать борьбу хозяевам, не хватит ни сил, ни эмоций. Тем более что спартаковцы в ходе непростого выезда на Урал резко повысили свою же уверенность в собственных силах, начали играть раскрепощённо и на своих сильных сторонах. В обороне до сих пор всё очень далеко от идеала, но зато форварды начали забивать, а два звена из четырёх выглядят действительно хорошо. Для победы над измученными питерскими китайцами этого вполне хватит. Победа красно-белых и тотал больше 5.5», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

