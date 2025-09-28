Скидки
ЦСКА – «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России -Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Лада».

Ставка: ТБ 5 за 1.72.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
«Семь поражений подряд, почти 5 пропущенных в среднем (!) за матч и провальная игра тех, кто должен был быть лидерами. Все это – про «Ладу», абсолютно худшую команду кахаэловского сентября. Если уж дома не побеждать такого соперника, то из ЦСКА надо убирать либо Никитина, либо половину основного состава.

Думаю, армейцы сами отлично понимают, каким позором стала бы воскресная осечка. Красно-синие сами загнали себя в ситуацию, когда никакие отговорки (вроде травм и позднего возвращения с Дальнего Востока) уже не принимаются. Выиграть «на заказ» в хоккее часто бывает трудно, но с соперником команде Никитина точно повезло. Уж «Ладу»-то обязаны обыгрывать крупно, без оглядок на свои недочеты. Скорее всего, главный тренер ЦСКА чуть подотпустит тактические «вожжи» своим нападающим, и те выдадут яркий матч — 5 голов или больше», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

