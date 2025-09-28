Скидки
«Райо Вальекано» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.91.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
«После яркой ничьей с «Барселоной» эмоциональный спад привёл к снижению результативности красно-полосатых: команда Иньиго Переса владела инициативой и создавала опасные моменты, но потерпела два поражения, и одна встреча закончилась вничью — признаки истощения внутреннего ресурса. Основные симпатии вызывает игра Пепа Чаварриа – цепкого крайнего защитника, умеющего выждать паузу и провести агрессивный отбор, за что уже был наказан тремя жёлтыми карточками в чемпионате.

Футболисты Матиаса Алмейды показывают хороший прогресс: за последние матчи «нервионцы» набрали семь очков, забив 10 мячей за шесть игр, активно борются и владеют инициативой, несмотря на недавнее обидное поражение от «Вильярреала», подтвердив свою боеспособность в матчах с сильными оппонентами. У гостей в атаке «старый» знакомый армейским болельщикам – Чидера Эджуке, которому пока ещё не удалось открыть счёт своим голам в нынешнем сезоне, но я уверен, что у форварда всё ещё впереди.

Ожидается яркая и открытая игра, ведь «Райо Вальекано» забил в каждом домашнем матче сезона, а «Севилья» — в каждой игре Ла Лиги, поэтому стоит рассмотреть ставку на то, что обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

