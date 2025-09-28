«Астон Вилла» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.31.

«Астон Вилла» против «Фулхэма», 6-й тур АПЛ. Да, в прошлом сезоне это была бы лёгкая игра для прогноза, команда Эмери выступала тогда намного лучше, боролась за высокие позиции. Сейчас же ситуация другая – не так сильно уверен в том, выиграют ли тут хозяева поля.

Собственно, если ориентироваться только на их выступления в АПЛ и на расположение в таблице, у хозяев поля вообще шансов на успех в их встрече не должно быть. Ведь команда Эмери ещё ни одной встречи в турнире не выиграла. В пяти турах у неё три ничьих и два проигрыша. В том числе не сумела команда обыграть «Брентфорд» (0:1), «Кристал Пэлас» (0:3), «Эвертон» (0:0) и «Сандерленд» (1:1). Ещё в прошлом сезоне всех этих оппонентов «Вилла» могла уверенно побеждать.

Серия продлилась ещё и в Кубке лиги, где команда во второй раз за сезон проиграла «Брентфорду» — 1:2. Если брать все турниры, то всё-таки первую победу клуб добыл, сделал это на этой неделе. Была у него непростая встреча с «Болоньей» в Лиге Европы. У них с итальянским клубом схожая ситуация – «Болонья» тоже сейчас выступает намного хуже, чем в прошлом сезоне. «Астон Вилле» в их очном матче хватило одного гола для победы – Макгинн быстро забил, и после этого клуб надёжно отыграл, не пропустив.

Но в АПЛ всё равно большие проблемы у «львов». С тремя очками они идут не просто низко – находятся в зоне вылета. У «Фулхэма» в этом плане всё намного лучше. Собственно, он располагается примерно там, где и привык быть – в середине таблицы. С восемью очками «дачники» занимают восьмое место.

В отличие от своего соперника по этой встрече, «Фулхэм» в сезоне проиграл всего один раз – 0:2 с «Челси». Ещё дважды он сыграл вничью с крепкими соперниками – 1:1 с «Брайтоном» и «Ман Юнайтед». И в остальных играх «дачники» уже побеждали, 1:0 с «Лидсом», 3:1 как раз с «Брентфордом», который дважды обыгрывал «Астон Виллу».

Так что да, если смотреть только на статистику, тут просится ставка на победу «Фулхэма». Но я готов рискнуть. «Астон Вилла» несколько дней назад добыла первую победу в сезоне, это явно придаст ей уверенности в себе. К тому же подопечные Эмери дома играют. Ставлю всё-таки на их победу за 2.31», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».