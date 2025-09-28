Скидки
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Примеры 28 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 8.80.

28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
«В седьмом туре чемпионата Испании пройдет встреча «Барселоны» и «Реала Сосьедад». Если бы гости сейчас были в хорошей форме, то явно могли бы воспользоваться тяжелым графиком соперника, возможно, отобрать очки у него. Но учитывая нынешнюю ситуацию, шансов у «бело-голубых» совсем не так много.

Сейчас форма у команд совершенно разная, несмотря на то что в турнирной таблице мы привыкли их видеть не так далеко друг от друга, конечно. И проблемы, само собой, у «Сосьедада», а не у «Барселоны». Клуб в прошлом туре Ла Лиги, который прошел на этой неделе, смог обыграть «Мальорку» в непростом матче (1:0). И для «бело-голубых» эта виктория стала первой в сезоне.

Да, в первых пяти турах Примеры «Реал» только терял очки, сперва он еще хотя бы вничью играл – 1:1 с «Валенсией», 2:2 с «Эспаньолом». Но вот затем пошли поражения, причем, не всегда сильным оппонентам, например, «Реалу Овьедо» (0:1). В таблице «бело-голубые», конечно, идут низко, во второй половине – 16 место. Пока ситуация у них тяжелая.

Что же до «Барселоны», то она почти без «промахов» идет в новом сезоне. Всего одна потеря очков была у нее – 1:1 с «Райо Вальекано». Тогда не лучшим образом команда Флика провела второй тайм, не заслужила победу по итогу. Но в других играх «сине-гранатовые» справлялись со своими оппонентами.

Снова в атаке очень грозно выглядит «Барса», как и в прошлом сезоне. Почти всегда она больше одного гола забивает, даже в последних матчах, которые проводила без Ямаля – 3:0 с «Хетафе», 3:1 с «Реалом Овьедо», 2:1 с «Ньюкаслом» в ЛЧ. В турнирной таблице Примеры подопечные Флика идут вторыми, преследуя лидирующий «Реал» — между ними два очка разницы.

Так что тут, конечно, ожидается победа «Барселоны». Да, вероятно, ротировать состав будет Флик – у него на следующей неделе важный матч в ЛЧ с «ПСЖ». Но не думаю, что это помешает «сине-гранатовым» обыграть уверенно «Реал Сосьедад», у которого и так большие проблемы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

