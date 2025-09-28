«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.14.

«Ньюкасл» против «Арсенала» в очередном туре английской Премьер-лиги. Ещё в прошлом сезоне это была бы встреча двух конкурентов в борьбе за еврокубковые позиции. Сейчас же этому статусу соответствуют только гости. В их успех я тут и верю.

Собственно, в турнирной таблице уже видна разница между оппонентами. На верхушке у нас сложилась привычная ситуация, которую мы наблюдали большую часть прошлого сезона. Первым идёт «Ливерпуль» с 15 очками, «Арсенал» же со второй строчки отстаёт от него на пять баллов уже.

И еще до прошлого тура АПЛ разрыв между ними был меньшим. Но сейчас ситуация для «канониров» ухудшилась. Всё из-за того, что они неделю назад потеряли очки. Это был принципиальный матч с «Ман Сити», который в сезоне пока испытывает больше проблем. Команда Артеты в их очной игре быстро пропустила, после чего забрала инициативу и давила. Вскрыть плотную оборону «горожан» «пушкарям» так и не удавалось, только на последних минутах они смогли сравнять благодаря контратаке, точному забросу и ошибке Доннаруммы, сильно далеко вышедшему из ворот.

У «Ньюкасла» же ситуация намного хуже. Он в АПЛ за все пять туров победил всего лишь один раз — 1:0 с проблемным «Вулверхэмптоном». В остальных встречах «сороки» терпели неудачи, не смогли они обыграть «Астон Виллу» (0:0), «Лидс» (0:0) и «Борнмут» (0:0). С «Ливерпулем» был близкий матч по счёту (2:3), но на деле у команды Хау там шансов почти не было.

Так что в турнирной таблице Премьер-лиги «Ньюкасл» идёт не сильно высоко – 13-е место с шестью баллами. Да, ничего для него ещё не потерян, но для исправления ситуации необходимо начать добывать победы. Явно не облегчает ситуацию подопечным Хау и наличие Лиги чемпионов. В ней они уже успели проиграть «Барселоне» (1:2). «Арсенал» же играл с «Атлетиком» и переиграл его – 2:0.

На следующей неделе еврокубковые матчи возвращаются у обоих оппонентов. Но вот соперники будут явно не самые трудные. «Ньюкасл» сыграет с «Юнионом», а «Арсенал» — с «Олимпиакосом». Так что сейчас они могут сконцентрироваться на матче АПЛ. Впрочем, в таких условиях у «канониров» всё равно больше шансов на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».