«Милан» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2 за 2.20.

«Милан» Аллегри во всех своих победных матчах выигрывал, не пропуская. У «Наполи» две победы из четырёх «на ноль». Обе команды в топ-5 Серии А по пропущенным (два и три гола соответственно).

У «Милана» самая надёжная оборона — xGA 1,43. «Россонери» играют дома. Полагаю, Аллегри сыграет осторожно, учитывая уровень соперника. Конте тоже может выбрать режим минимального риска. Он знает, насколько соперник может быть опасен на своём поле. С учётом этих обстоятельств, я возьму «тотал голов меньше двух» за 2.20», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».