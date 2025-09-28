«Милан» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на встречу Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«28 сентября в 5-м туре Серии А пройдёт матч «Милана» и «Наполи». Команды сейчас стоят в топ-3 таблицы, борются за лидерство. Есть здесь интрига, пусть и у гостей явно чуть больше шансов на успех.

Собственно, «Наполи» является единственной командой, которая в Серии А смогла в четырёх турах набрать максимум очков – 12. Так что действующий чемпион Италии пока что подтверждает свой статус. Хотя да, большого отрыва от преследователей у неаполитанцев нет – два очка до второго «Ювентуса» и три – до «Милана» с «Ромой».

В нескольких матчах команда Конте выиграла, много забив. Так, «Сассуоло» она одолела 2:0, «Фиорентину» (3:1). Ещё одна крупная победа была в прошлом туре над «Пизой», хотя там неаполитанцы ещё много пропустили – 3:2. Это был не лучший матч в исполнении команды, хотя частично оправдать она это могла выездной игрой в ЛЧ за пару дней до этого. В ней как раз «Наполи» пока единственное поражение в сезоне получил – 0:2 от «Ман Сити».

«Милан» тоже уже одну тяжёлую игру против новичка Серии А провёл. Только в ней он уже проиграл – 1:2 с «Кремонезе». Это был старт чемпионата, и с тех пор команда Аллегри только выигрывала. Впрочем, тяжёлых оппонентов у неё тоже не было за этот период – две победы над «Лечче» в Серии А (2:0) и в Кубке (3:0), а также 1:0 с «Болоньей» и 3:0 с «Удинезе».

Как я говорил, в таблице «Милан» идёт не так далеко от лидирующего «Наполи» — на третьей строчке, имея на три очка меньше. Можно сказать, в этом сезоне команде будет чуть проще, чем остальным участникам борьбы за скудетто – ведь она пропускает еврокубки. «Наполи» в такой же ситуации год назад был, выиграл чемпионат в итоге.

Тут же я поверю в то, что они не определят победителя. Точный счёт 1:1 – котировка 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».