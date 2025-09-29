Скидки
Названы шансы «Локомотива» выиграть шестой матч КХЛ подряд

29 сентября 2025 года на «Минск-Арене» состоится матч КХЛ, в котором сыграют минское «Динамо» и «Локомотив». Начало — в 19:30 мск.

Ярославский клуб под руководством Боба Хартли выиграл пять встреч подряд, а команда Дмитрия Квартальнова — три.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Ярославля. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Динамо» по итогам 60 минут оценили в 2.75.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.77. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров — 2:2 за 10.00.

