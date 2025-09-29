«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз на матч в Беларуси

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 2.05.

Надёжная оборона остаётся залогом успеха клуба из Ярославля. Однако с приходом Боба Хартли он стал гораздо агрессивнее действовать в атаке, включая прессинг уже со средней зоны. Задача игроков — быстро вернуть шайбу. Благодаря такой тактике были унижены «Лада» (6:1), ЦСКА (5:1) и «Сочи» (5:0), а обыграны в двух последних встречах — «Северсталь» (2:1) и «Автомобилист» (3:2 ОТ).

С екатеринбуржцами пришлось понервничать, но победная шайба была заброшена на 22-й секунде овертайма. Вся команда даёт результат. 39-летний Александр Радулов возглавляет гонку лучших бомбардиров с 11 (7+4) очками, передавая свой опыт и знания партнёрам по тройке Егору Сурину (7+3) и Георгию Иванову (2+6). И нет никаких вопросов к Даниилу Исаеву. Вратарь справляется со своими задачами.

Однако изъяны есть у каждой команды. Главное — уметь противостоять скорости и прессингу «Локомотива». В родном Минске «Динамо» это сможет. Предлагаем поставить на то, что «Динамо» победит с учётом овертайма и буллитов. Никогда ярославцам не было здесь легко. Белорусы выиграли три последние очные встречи. Плюс это бешеный накал эмоций, когда ты можешь продлить победную серию, одолев обладателя Кубка Гагарина.