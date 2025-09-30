Скидки
Стали известны шансы «Реала» победить «Кайрат» в Казахстане

Стали известны шансы «Реала» победить «Кайрат» в Казахстане
30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Кайрат» и «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Начало — в 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.13, что составляет примерно 86% вероятности.

При этом шансы «Кайрата» оценили в 25.00 (4%). Ничья идёт с коэффициентом 9.20 (10%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

