«Кайрат» — «Реал»: прогноз на матч в Казахстане

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал».

Ставка: «Реал» забьёт как минимум четыре гола за 2.35.

«Реал» прилетит в Казахстан в очень плохом настроении. Даже в раздражённом. В прошлом матче Примеры он потерпел первое поражение в сезоне. Да ещё и в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5). Это пища для размышлений Хаби Алонсо, который стремится создать сверхатакующую команду, забывая о качестве в обороне. Проблема преследует «сливочных» на протяжении всего сезона. Даже во встрече Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1) умудрились пропустить.

К атаке нет вопросов. Она у Хаби Алонсо функционирует хорошо. Решающую роль играют голы Килиана Мбаппе, который поймал бешеный темп. Он забивает на протяжении семи матчей, включая две встречи за сборную. Арда Гюлер тоже в прекрасной форме. Улучшается «химия» в его игре с французом. Винисиус Жуниор старается не отставать от сокомандников.

Кого действительно не хватало в прошлом матче, так это травмированных защитников Трента Александер-Арнольда и Антонио Рюдигера. Будем реалистами. Мадридский клуб включил в заявку на игру с «Кайратом» всех своих звёзд. Поэтому предлагаем поставить на то, что гости забьют минимум четыре мяча. Чудеса бывают, и они могли бы случиться, если бы до этого матча подопечные Хаби Алонсо не были так унижены «Атлетико». Это повлияет на настрой.