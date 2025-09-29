Скидки
СКА — «Торпедо»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

СКА — «Торпедо»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ СКА — «Торпедо».

Ставка: СКА победит за 1.83.

СКА принимает «Торпедо», и интрига в этом матче, конечно, выстроена вокруг персоны главного тренера. Нынешний наставник петербуржцев Игорь Ларионов в прошлом сезоне был у руля нижегородцев. Теперь же с командой из Санкт-Петербурга идёт в топ-5 Западной конференции. Алексей Исаков занял мостик у нижегородской команды и тоже хорош — до недавнего времени даже лидировал.

СКА прибавил в бросковой активности и скорости атаки. Это было видно на выезде, когда команда разобралась с «Сочи». Отличались лидеры звеньев — Рокко Гримальди и Николай Голдобин. Они активно включаются в розыгрыш. «Торпедо», в свою очередь, держит боевой настрой после серий побед. Но в последних выездных матчах нижегородцы теряли очки.

Прогнозируем, что в итоге получится игра с преимуществом хозяев. СКА будет давить и искать вторые шайбы, отскоки. Это может принести пользу. При этом у петербуржцев лучше форма и есть поддержка трибун. «Торпедо» ответит контрпрессингом и персональными дуэлями. И всё же наш прогноз — победа СКА в основное время.

