«Валенсия» — «Овьедо»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Овьедо».

Ставка: победа «Валенсии» с форой (-1.5) за 3.00.

«Летучие мыши» играют без давления, демонстрируют стабильную защиту — всего четыре пропущенных мяча за пять матчей в Примере, за исключением разгрома от «Барселоны» (0:6). Несмотря на упорную игру и сплочённость, «оранжевые» испытывают трудности против сильных соперников, особенно перед сине-гранатовыми, где три подряд поражения с общим счётом 1:18 свидетельствуют о внутреннем страхе главного тренера Карлоса Корберана. В домашних матчах «Валенсия» на родной «Месталье» показывает уверенность, одержав победы над «Атлетиком» и «Хетафе».

«Карбайонцы» в этом сезоне демонстрируют разочаровывающие результаты: отсутствие ясной идеи в атаке и частые ошибки в обороне вызывают серьёзные вопросы к тренерскому штабу. Всего два забитых мяча за шесть матчей — антирекорд лиги — подчёркивает необходимость кардинальных изменений и объясняет слухи о возможной отставке Велько Пауновича.

Отдаю предпочтение «Валенсии» — уверенным хозяевам в хорошей форме и на фоне кризиса «Овьедо» с серьёзными атакующими проблемами. Победа хозяев с разницей в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».