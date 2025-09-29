«Дженоа» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» — «Лацио».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Дженоа» и «Лацио» сойдутся в заключительном матче 5-го тура Серии А. Несмотря на разный статус оппонентов, у них схожая ситуация с результатами в новом сезоне. Думаю, весьма вероятно, что они поделят очки.

Пока что тяжело сезон идёт у «Лацио». И это при том, что пропускает еврокубки, клубу вроде бы должно быть легче. Однако он ещё в прошлом сезоне испытывал проблемы, особенно во второй половине. Приход летом Сарри на тренерский мостик пока не сильно помог.

В четырёх первых турах «Лацио» набрал всего три очка, обыграл более слабую «Верону» — 4:0. В остальных матчах проигрывал, в том числе тоже не самым сильным оппонентам — «Комо» (0:2) и «Сассуоло» (0:1). После таких результатов видеть ещё и проигрыш в дерби с «Ромой» уже не так удивительно — 0:1.

У «Дженоа» ситуация схожая. Клуб провёл на две игры больше — все пришлись на Кубок Италии. И, собственно, пока только в этом турнире выигрывали «грифоны», а соперники там были соответствующие – «Виченца Виртус» (3:0) и «Эмполи» (3:1). В Серии А же пока команде не удавалось добиться побед.

Дважды набрал по одному очку «Дженоа» в чемпионате — сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и с «Комо» (1:1). Но вот с «Ювентусом» и «Болоньей» уже случились проигрыши, пусть и не такие крупные — 0:1 и 1:2. В таблице «грифоны» теперь идут на 16-й строчке, на несколько позиций ниже «Лацио».

В общем, обе команды пока неудовлетворительные результаты показывают. Особенно это касается римлян, обычно мы их ближе к топ-4 привыкли видеть. Не вижу тут фаворита, поэтому поставлю на ничью. По голу они забьют друг другу и разойдутся», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».