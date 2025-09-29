«Парма» — «Торино»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Торино».
Ставка: ТМ 2 за 2.18.
«Парма» против «Торино». Встречаются команды, которые пока слабо стартовали, и «Парма» вообще идёт в зоне вылета, «Торино» — чуть выше, но тоже в нижней части таблицы.
Обе команды очень плохо играют в атаке. Они являются худшими по игре в нападении, меньше всех забили, по одному голу. На 18-м и 19-м местах обе команды по xG идут, впрочем, и немного моментов допускают, закрытые команды, обороняющиеся, с владением меньше 45% средним.
Ну и это кризисные команды, которые встретятся с чётким пониманием, что нельзя проигрывать. Скорее всего, я думаю, открыто, по крайней мере, при равном счёте никто играть не будет. Поэтому я здесь возьму «низ» — тотал голов меньше двух в матче с коэффициентом 2.18», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».
