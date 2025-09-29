Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Парма» — «Торино»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

«Парма» — «Торино»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Торино».

Ставка: ТМ 2 за 2.18.

Италия — Серия А . 5-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Парма
Парма
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парма» против «Торино». Встречаются команды, которые пока слабо стартовали, и «Парма» вообще идёт в зоне вылета, «Торино» — чуть выше, но тоже в нижней части таблицы.

Обе команды очень плохо играют в атаке. Они являются худшими по игре в нападении, меньше всех забили, по одному голу. На 18-м и 19-м местах обе команды по xG идут, впрочем, и немного моментов допускают, закрытые команды, обороняющиеся, с владением меньше 45% средним.

Ну и это кризисные команды, которые встретятся с чётким пониманием, что нельзя проигрывать. Скорее всего, я думаю, открыто, по крайней мере, при равном счёте никто играть не будет. Поэтому я здесь возьму «низ» — тотал голов меньше двух в матче с коэффициентом 2.18», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android