«Эвертон» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Эвертона» за 1.70.

«В 6-м туре чемпионата Англии сойдутся «Эвертон» и «Вест Хэм». Отдам тут предпочтение хозяевам поля, которые и лучше сезон начали, и не увольняли тренера прямо перед этой встречей.

Да, «Вест Хэм» принял решение расстаться с Грэмом Поттером. Примечательно, что у них с «Эвертоном» была похожая ситуация со специалистами. Дэвид Мойес, как и Поттер, возглавил команду прошлой зимой, им обоим нужно было спасать команды, улучшать результаты. Им это удалось, финишировали коллективы на соседних строчках, 13-й и 14-й.

Но вот в новом сезоне совершенно разные выступления у них были. «Ириски» классно стартовали, шли на небольшой серии без проигрышей, в том числе отобрали очки у «Брайтона» (2:0) и «Вулверхэмптона» (3:2), сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0). Прервалась серия в прошлом туре — 1:2 от «Ливерпуля» в дерби. Затем ещё и на неделе команда Мойеса вылетела из Кубка лиги как раз от «Вулвз» (0:2).

Впрочем, ситуация у «Эвертона» всё равно намного лучше, чем у «Вест Хэма». Ведь клуб из Лондона вообще набрал очки всего лишь один раз в новом сезоне – одолел проблемный «Ноттингем Форест», у которого после этой встречи уволили тренера (3:0). В остальных матчах подопечные Поттера не просто теряли очки, они только проигрывали. В том числе более или менее равным соперникам «молотки» уступили — 0:3 от «Сандерленда» в АПЛ, а также 2:3 от «Вулвз» в Кубке лиги.

Так что, очевидно, у «Вест Хэма» проблем больше, только что тренера уволили. У «Эвертона» всё лучше и стабильнее. Он тут выиграет, я считаю. Ставлю на это за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».