«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.02.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«На кону сегодня восточная вывеска — «Автомобилист» играет с «Ак Барсом». Команды уже встречались и в плей-офф, а ещё летом они играли на предсезонном турнире. История богатая.

Игра пройдёт в Екатеринбурге. Ситуация непростая для обеих сторон, но «Ак Барс» в целом плохо начал сезон и находится в нижней части таблицы. «Автомобилист» играет дома, но и у него хватает проблем, связанных с травмами. Помним, Волк в Петербурге сломался и выбыл. Защитники тоже выпадали: Сборовский, Трямкин, Осипов. Клуб подписал на замены, но это скорее заплатки, не факт, что гарантированные решения, которые сразу принесут результат.

Матч обещает быть непростым. Но я выбираю победу «Автомобилиста» в основное время. Несмотря на проблемы, состав у команды позволяет бороться. Пусть это и заплатки, но есть кем закрывать дыры, есть выбор внутри системы клуба. Хоккей у «Автомобилиста» осторожный, временами оборонительный, что помогает компенсировать потери.

«Ак Барс» пытается выбраться из непростой ситуации на старте сезона, но я не уверен, что именно в Екатеринбурге это получится. Поэтому мой прогноз — победа «Автомобилиста» в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».